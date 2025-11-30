Slalom parallelo per Cuarón I suoi film in controcampo con Fellini

La sua ’Roma’ (nome del quartiere di Città del Messico in cui è vissuto) è un amarcord che per molti richiama anche quella formidabile scena di Otto e mezzo di Fellini in cui i bambini sono accuditi dalle balie e pronunciano la formula magica: "Asa nisi masa". Ma la ’Roma’ da Oscar e da Leone d’Oro di Alfonso Cuarón, sarà invece proiettata in dialogo con la ’Roma’ del maestro riminese il 7 dicembre prossimo al cinema Fulgor di Rimini, nella retrospettiva ’Cuarón in controcampo’, programmata in occasione dell’arrivo in città del regista messicano, che proprio quel giorno riceverà il Premio Fellini, rinato in questo 2025 dopo 14 anni di silenzio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

