SkyTG25 Fronte del bosco

Nella nuova puntata dell'approfondimento condotto da Alessio Viola la vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli, con la vicepresidente Cnoas Mirella Silvani, con lo psichiatra, sociologo e scrittore Paolo Crepet, con Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Alleanza nazionale e con la giornalista Claudia Fusani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - SkyTG25, Fronte del bosco

