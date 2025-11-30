A Kitakyushu (Giappone) è andata in scena la seconda e ultima tappa del World Skateboarding Tour: dopo l’appuntamento di giugno a Roma, il massimo circuito internazionale itinerante dello street (disciplina prevista anche alle Olimpiadi) è sbarcato nel Sol Levante. I padroni di casa hanno monopolizzato il podio nella gara maschile: Sora Shirai ha dettato legge con il punteggio di 170.27, precedendo i connazionali Kairi Netsuke (169.78) e Yukito Aoki (165.91). Gli italiani si sono fermati in qualificazione: Alessandro Mudu (Only Skate Park asd) ha soltanto dodici anni e ha conquistato l’argento ai Campionati Italiani nella categoria Open, era alla sua seconda partecipazione internazionale e ha chiuso al 52mo posto con il punteggio di 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skateboard, Mudu e Urbinati si affacciano al World Tour a 12 anni. Dominio giapponese a Kitakyushu