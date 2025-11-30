Sirene spiegate elicotteri e vigili del fuoco in zona Stadio per un’esercitazione operativa multiforze
La prefettura di Verona ha annunciato che domenica 30 novembre si svolgerà al Palazzetto Masprone, in piazzale Olimpia, un’esercitazione operativa multiforze dedicata alla simulazione delle attività di soccorso durante un grande evento. L’iniziativa, organizzata dalla prefettura insieme alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it
