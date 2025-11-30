Sinner-Alcaraz e la matematica impazzita Nei confronti diretti hanno un numero in comune
I due campioni hanno vinto 1651 punti a testa sui 3302 giocati uno contro l’altro. Ma il bilancio delle vittorie dice che. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Il tecnico francese analizza la sfida Sinner Alcaraz e rivela cosa rende unico l’azzurro e cosa manca ancora al numero uno del mondo: https://fanpa.ge/4QVxP - facebook.com Vai su Facebook
#Mouratoglou avvisa #Alcaraz: “ #Sinner sta facendo una cosa mai vista nel tennis…” Vai su X
Sinner da impazzire, batte Alcaraz in 2 set e conquista le Atp Finals. Meloni: "Orgogliosi di te" - Jannik vince le ATP Finals di Torino battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7- iltempo.it scrive
Sinner-Alcaraz, duello senza fine. Ora Jannik punta sul fattore campo - Dopo il mare in tempesta della sconfitta in finale agli Us Open, Sinner cercava nel deserto saudita le risposte che potessero ... Come scrive gazzetta.it
Sinner vince il Six Kings Slam: Alcaraz battuto in due set - A poche ore dalla finale, Sinner ha parlato del match con Alcaraz dello scorso anno a Riyadh: "È stato un match di altissimo livello, come sempre. sport.sky.it scrive