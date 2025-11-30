Sii te stessa ti divertirai un sacco e quando vorrai tornare saremo pronti ad accoglierti | Maria De Filippi saluta Isobel che debutterà a Caduta Libera

Il corpo di ballo dei professionisti di “Amici di Maria De Filippi ” perde uno delle ballerine più popolari: Isobel Fetiye Kinnear. Durante la puntata del pomeriggio di Canale 5, andata in onda oggi 30 novembre, Isobel è stata congedata dalla conduttrice con parole di affetto e incoraggiamento: “Non la vedrete qui per un po’, inizierà una nuova avventura molto stimolante”. La ragazza ha commentato: “Ho paura”. Ma la De Filippi l’ha stretta a sé per baciarla sulla testa e dirle: “Lo so, ma tu devi essere naturale, sarai te stessa, ti divertirai un sacco, e quando vorrai tornare, qua saremo pronti ad accoglierti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it