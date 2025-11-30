sicurezza e degrado al centro del consiglio

Sicurezza, educazione sessuale, degrado, ma anche il pagamento di una sanzione per una violazione in tema di privacy. Sono stati questi tutti i i temi al centro del consiglio comunale di giovedì a Cadelbosco Sopra. La questione con cui si è aperto il dibattito è stata quella più sentita, ovvero la sicurezza. Si è parlato della ben nota situazione di degrado in via Gabella, dove da anni vengono denunciati abusi edilizi e degrado, ipotizzando pure il seppellimento dei rifiuti prodotti in loco e gli scarichi fognari in fossati della bonifica. Il sindaco Marino Zani ha confermato come la situazione sia costantemente monitorata e come sia in atto un percorso che coinvolge anche Prefettura e l’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

