Sicurezza e degrado al centro del consiglio
Sicurezza, educazione sessuale, degrado, ma anche il pagamento di una sanzione per una violazione in tema di privacy. Sono stati questi tutti i i temi al centro del consiglio comunale di giovedì a Cadelbosco Sopra. La questione con cui si è aperto il dibattito è stata quella più sentita, ovvero la sicurezza. Si è parlato della ben nota situazione di degrado in via Gabella, dove da anni vengono denunciati abusi edilizi e degrado, ipotizzando pure il seppellimento dei rifiuti prodotti in loco e gli scarichi fognari in fossati della bonifica. Il sindaco Marino Zani ha confermato come la situazione sia costantemente monitorata e come sia in atto un percorso che coinvolge anche Prefettura e l’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Contrasto al degrado sociale e sicurezza: da qui parte la Lega cosentina per la conquista di Palazzo dei Bruzi Vai su X
Castelli Romani, sicurezza e legalità, nasce il "patto dei confini": sindaci dei Castelli e VI Municipio uniti contro il degrado #giornaleinfocastelliromani #castelliromani #sicurezza - facebook.com Vai su Facebook
Brescia, si riunisce il Consiglio comunale: in aula sicurezza, scuole, bilancio e mozioni internazionali - La seduta a Palazzo Loggia discuterà dei temi: sicurezza, scuole, bilancio e questioni internazionali tra i temi centrali. quibrescia.it scrive
Savigliano: Il Consiglio comunale si prepara ad affrontare le interrogazioni su crolli al cimitero, alberi secchi e l'inutilizzo del Mulino di via Suniglia - La seduta straordinaria del Consiglio comunale di oggi 27 novembre mette al centro sicurezza, decoro urbano, gestione del verde, opere pubbliche ferme e alle iniziative educative nelle scuole, con int ... Si legge su targatocn.it
Sicurezza urbana. Il Comune annuncia: "Faremo un tavolo di concertazione" - L’argomento delle condizioni di degrado di piazza Farinata degli Uberti è stato affrontato durante il consiglio comunale. Come scrive lanazione.it