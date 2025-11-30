Sicurezza a Piombino arriva il prefetto | comitato di ordine pubblico in città il plauso del sindaco Ferrari

Vendita notturna di alcolici limitata, divieto di consumo in alcune aree e più telecamere in zone particolarmente sensibili. Così l'amministrazione comunale piombinese a guida Ferrari ha deciso di provare a contrastare la malamovida che, nell'ultimo periodo, ha purtroppo evidenziato problematiche. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

