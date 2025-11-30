Sotto l’albero di Natale i Carnevali d’Italia non trovano una bella sorpresa. Anzi. È stato infatti più che dimezzato il contributo statale stanziato dal Ministero per i beni culturali per sostenere le manifestazioni storiche: passato dai 3milioni di euro del 2025 ad un milione e 400mila euro per il 2026. E di conseguenza anche Burlamacco si trova a fare i conti con i tagli del Mibact ai coriandoli. E pur avendo ottenuto il massimo punteggio assegnato dal bando, scalando la classifica dei beneficiari (89 i progetti ammessi) fino a raggiungere la vetta (condivisa con il Carnevale di Putignano, entrambi con 96 punti, seguiti dal Carnevale di Oristano e poi Mamoiada), la Fondazione guidata da Marialina Marcucci ha ottenuto un contributo di appena 32. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Siamo il primo Carnevale. Ma il contributo è dimezzato