Siamo il primo Carnevale Ma il contributo è dimezzato
Sotto l’albero di Natale i Carnevali d’Italia non trovano una bella sorpresa. Anzi. È stato infatti più che dimezzato il contributo statale stanziato dal Ministero per i beni culturali per sostenere le manifestazioni storiche: passato dai 3milioni di euro del 2025 ad un milione e 400mila euro per il 2026. E di conseguenza anche Burlamacco si trova a fare i conti con i tagli del Mibact ai coriandoli. E pur avendo ottenuto il massimo punteggio assegnato dal bando, scalando la classifica dei beneficiari (89 i progetti ammessi) fino a raggiungere la vetta (condivisa con il Carnevale di Putignano, entrambi con 96 punti, seguiti dal Carnevale di Oristano e poi Mamoiada), la Fondazione guidata da Marialina Marcucci ha ottenuto un contributo di appena 32. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Siamo felici di annunciare il primo ospite che parteciperà alla nostra festa, sabato 21 dicembre, al @capitolpordenone. @andreaappino degli Zen Circus. Parlami per sempre Vol 3 Prevendite: https://link.dice.fm/te55856f6c8d #sicktamburo #parlamipersempre - facebook.com Vai su Facebook
Si conclude il primo tempo Siamo avanti grazie al gol di El Aynaoui #RomaMidtjylland #UEL Vai su X
Carnevale, tappeto di turisti nel primo week end. La proposta: «Contributo d'accesso per i veneti e terminal sulla gronda lagunare» - Il boom d'afflusso registrato domenica, nel primo fine settimana di Carnevale, divide la città. Scrive ilgazzettino.it
Ivrea, il Carnevale più antico non basta. Il Ministero cambia gioco e dimezza il contributo.. - Il Ministero abolisce le fasce di storicità e manda in frantumi i vecchi equilibri: Ivrea guadagna dignità ma resta lontana dai vertici, Santhià precipita da 171mila a 27mila euro e il Bacanal del Gno ... Si legge su giornalelavoce.it
Carnevale di Ivrea: arrivano i contributi 2025. Ecco chi ha ottenuto i fondi - Installazioni informative in città, nuove reti in piazza del Rondolino e attrezzature per il Comitato della Croazia: la Fondazione approva le iniziative delle Componenti per l’edizione 2025 ... giornalelavoce.it scrive