Si risveglia dal coma l’uomo investito e abbandonato sulla statale la cognata | Un miracolo

Agrigentonotizie.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo di 45 anni, originario di Racalmuto, investito e abbandonato sulla statale 123, nei pressi di Campobello, si è risvegliato dal coma dopo nove giorni. Sui social, la cognata ha scritto un messaggio di ringraziamento e speranza: “Dio, San Michele Arcangelo, la Madonna del Monte e la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

