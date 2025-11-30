Si risveglia dal coma l’uomo investito e abbandonato sulla statale la cognata | Un miracolo

L’uomo di 45 anni, originario di Racalmuto, investito e abbandonato sulla statale 123, nei pressi di Campobello, si è risvegliato dal coma dopo nove giorni. Sui social, la cognata ha scritto un messaggio di ringraziamento e speranza: “Dio, San Michele Arcangelo, la Madonna del Monte e la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche questi approfondimenti

La voce di Ultimo ha risvegliato Chiara dal coma. Per tre mesi la mamma non ha mai smesso di sperare. Un’infermiera le ha fatto ascoltare le sue canzoni e, un giorno, Chiara ha mosso le labbra. Il 21 ottobre quel suono è diventato un abbraccio: Ultimo è and - facebook.com Vai su Facebook

Si risveglia dal coma Silvia Moramarco, l’unica sopravvissuta dello scontro frontale sull’A4: “Ricorda tutto dell’incidente” - È stata accompagnata ad un lento e graduale risveglio Silvia Moramarco, la 34enne unica sopravvissuta dell’incidente avvenuto domenica 27 luglio sulla A4 fra Novara Est e Marcallo Mesero a causa di un ... blitzquotidiano.it scrive

Strage sull'A4 per l'anziano contromano, Silvia si risveglia dal coma: "Ricordo tutto" - Silvia Moramarco, 37 anni, è l'unica sopravvissuta della tragedia avvenuta il 27 luglio sull'autostrada A4 Torino-Milano, in direzione Novara Est–Marcallo Mesero. Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Un Posto al Sole Anticipazioni: Agata si risveglia dal coma! Michele corre da lei e scatena la rabbia di Silvia! - Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che la sensitiva Agata si risveglia dal coma e questo porta Michele a correre da lei in ospedale. Come scrive comingsoon.it