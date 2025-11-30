Si rinnova nel Padovano la tradizione del Presepe sull' acqua

Padovaoggi.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche quest'anno il tradizionale “Presepe sullAcqua” a Battaglia Terme dal 7 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, con orario continuato lungo il canale della Battaglia, in prossimità del Ponte dei Cavalanti (alla fine di via Terme).Il Presepe sull’Acqua è una tradizione unica nel suo genere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

