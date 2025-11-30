Si rinnova nel Padovano la tradizione del Presepe sull' acqua
Torna anche quest'anno il tradizionale “Presepe sull’Acqua” a Battaglia Terme dal 7 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, con orario continuato lungo il canale della Battaglia, in prossimità del Ponte dei Cavalanti (alla fine di via Terme).Il Presepe sull’Acqua è una tradizione unica nel suo genere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Si rinnova anche quest' anno la memoria della deportazione degli ebrei di Padova organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio insieme alla Comunità Ebraica. L'appuntamento è domenica 30 novembre alle 16.30 nel cortile interno di Palazzo Moroni. - facebook.com Vai su Facebook
Giubileo 2025: Corviale, al quarto piano del primo lotto il presepe con la “Porta Santa” - Come ogni anno, si rinnova la tradizione del presepe al quarto piano del primo lotto del Palazzo di Corviale, sul pianerottolo degli ascensori, luogo di passaggio e incontro davanti all’ingresso della ... Da agensir.it
I riti della tradizione. Così i presepi viventi rinnovano la magia in tutta la regione - I riti e le tradizioni del Natale si chiudono oggi e domani con le ultime rappresentazioni dei presepi viventi, con la loro spiritualità intrisa di devozione popolare. Da lanazione.it
Statue presepe in movimento: la tradizione che prende vita - L’idea di dare vita alle figure del presepe affonda le sue radici nella grande tradizione artigianale italiana. Riporta lanuovaprovincia.it