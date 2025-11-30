Si riducono i consiglieri di Città Metropolitana Napoli | stop ai subentri è finita la lista M5S
Il numero dei consiglieri metropolitani di Napoli diminuirà dopo decadenze ed elezioni regionali in Campania: la lista del M5S si è esaurita, non ci sono più consiglieri che possono fare la surroga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
