Trasferta domenicale dell’Hockey Sarzana impegnata oggi pomeriggio a Castiglione. I sarzanesi sono reduci dall’amara sconfitta di martedì incassata in casa dal Team Service Car Monza e oggi alle 18 dovranno riscattarsi cercando la prima vittoria esterna stagionale sulla pista della Blue Factor H.C. Castiglione. La neo-promossa al campionato di serie A1 si sta dimostrando un avversario tosto, specialmente in casa. In panchina sarà una sfida tra i tecnici Massimo Bracali e Sergio Festa compagni di squadra ai tempi del Castiglione nella stagione 2007-08. I maremmiani arrivano da una sconfitta clamrosa nel derby contro il Follonica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si punta al pronto riscatto sulla pista del Castiglione