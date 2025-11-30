Si perde dopo una cena resta senza benzina e rimane bloccata nell'auto | 77enne salvata dopo notte al freddo

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna ha imboccato un strada secondaria e si è persa rimanendo di notte da sola in auto, senza benzina e col telefono quasi scarico nelle campagne di Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Salvata dai pompieri dopo ore di ricerche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

