Si perde dopo una cena resta senza benzina e rimane bloccata nell'auto | 77enne salvata dopo notte al freddo

La donna ha imboccato un strada secondaria e si è persa rimanendo di notte da sola in auto, senza benzina e col telefono quasi scarico nelle campagne di Morsano al Tagliamento, in provincia di Pordenone. Salvata dai pompieri dopo ore di ricerche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Trani perde uno dei suoi punti di riferimento più affettuosi e riconoscibili. Dopo 31 anni di attività, la Casa della Frutta chiude le sue serrande, lasciando un vuoto non solo... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

La Juve perde Vlahovic al 30', uscito molto dolorante dopo un tiro. La punta chiede subito il cambio, sostutuito da David. #Tuttosport #Juventus #JuveCagliari #Vlahovic #Yildiz Vai su X

Si perde dopo una cena, resta senza benzina e rimane bloccata nell’auto: 77enne salvata dopo notte al freddo - La donna ha imboccato un strada secondaria e si è persa rimanendo di notte da sola in auto, senza benzina e col telefono quasi scarico nelle campagne ... Scrive fanpage.it

Anziana si perde dopo una cena, resta senza benzina e resta bloccata in auto al freddo. Task force per ritrovarla: «Ora sta bene» - Si mette al volante dopo una cena per tornare a casa ma si perde, resta senza benzina e rimane bloccata nell'auto, al freddo, per tutta ... Secondo msn.com

A 77 anni si perde dopo una cena, resta senza benzina e rimane bloccata nell'auto al freddo alle 3 di notte. Task force per ritrovarla: «Ora sta bene» - Si mette al volante dopo una cena per tornare a casa, si perde, resta senza benzina e rimane bloccata nell'auto, al freddo, per tutta la notte. msn.com scrive