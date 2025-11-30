Sì Lautaro sì Inter Che vince con l’ingresso di Pio Esposito Chivu ha ridato vita a Zielinski

L’Inter ha vinto a Pisa 2-0. Risultato che non entrerò nella storia ma che non è nemmeno da sottovalutare. Il Pisa di Gilardino è squadra ostica che fin qui in casa aveva subito appena due gol. Ovviamente non stiamo parlando del Bayern di Monaco. L’Inter ha faticato per sessanta minuti. Poi, la gara è cambiata. E ovviamente tutti sottolineeranno che la partita è cambiata con l’ingresso di Pio Esposito al posto di Thuram. Un minuto ed è arrivato il vantaggio dell’Inter, con Lautaro ovviamente su assist di Pio Esposito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

