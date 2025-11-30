Sì Lautaro sì Inter Che vince con l’ingresso di Pio Esposito Chivu ha ridato vita a Zielinski

Ilnapolista.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha vinto a Pisa 2-0. Risultato che non entrerò nella storia ma che non è nemmeno da sottovalutare. Il Pisa di Gilardino è squadra ostica che fin qui in casa aveva subito appena due gol. Ovviamente non stiamo parlando del Bayern di Monaco. L’Inter ha faticato per sessanta minuti. Poi, la gara è cambiata. E ovviamente tutti sottolineeranno che la partita è cambiata con l’ingresso di Pio Esposito al posto di Thuram. Un minuto ed è arrivato il vantaggio dell’Inter, con Lautaro ovviamente su assist di Pio Esposito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

s236 lautaro s236 inter che vince con l8217ingresso di pio esposito chivu ha ridato vita a zielinski

© Ilnapolista.it - Sì Lautaro, sì Inter. Che vince con l’ingresso di Pio Esposito. Chivu ha ridato vita a Zielinski

Contenuti che potrebbero interessarti

Inter-Torino risultato 5-0: doppio Thuram, Lautaro, Bonny e Bastoni, i nerazzurri spaventano già tutti - Anzi, le risposte: alle vittorie in discesa di Napoli e Juve, ma anche alle critiche impietose per una ... Lo riporta corriere.it

Lautaro apre, Pio Esposito si sblocca: a Cagliari l'Inter ricomincia a correre - I tifosi rossoblù affacciati alle finestre dei palazzi che danno sull’Unipol Domus hanno abbassato le tapparelle dopo dieci minuti. gazzetta.it scrive

Inter, con lo Slavia è una passeggiata: doppio Lautaro, Dumfries e punteggio pieno - Quando c’è da blindare il fortino i nerazzurri fanno scorta di lucchetti di titanio e chiudono i cancelli a tripla mandata: il 3- Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: S236 Lautaro S236 Inter