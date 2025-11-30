Sì è successo davvero sul set di Succederà questa notte
L e riprese di Succederà questa notte, il nuovo film di Nanni Moretti, stanno per concludersi a Roma, ma prima di salutare il set, il regista e il cast hanno regalato ai fan un momento speciale. In un’improvvisata performance sul set, Louis Garrel, Jasmine Trinca, e gli altri attori del film, tra cui Antonio De Matteo, Elena Lietti, Andrea Lattanzi, e Melina Akerman, hanno cantato insieme Incoscienti giovani, la hit di Achille Lauro. Tutte le donne del cinema di Nanni Moretti. guarda le foto Nanni Moretti canta Achille Lauro. Il momento più atteso? Quando Nanni Moretti si è unito a Jasmine Trinca e Melina Akerman per cantare il ritornello: «Amore mio, veramente Se non mi ami muoio giovane». 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Reggio Calabria: cosa è successo davvero in Consiglio Comunale e perché il CentroDestra ha votato a favore (senza però salvare Falcomatà) ? - facebook.com Vai su Facebook
Francesco è stato ucciso brutalmente pochi mesi fa. Cosa è successo davvero? @GiovannaNinaPal ha provato a capire quali potrebbero essere le piste da seguire #LeIene Vai su X