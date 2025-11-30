L e riprese di Succederà questa notte, il nuovo film di Nanni Moretti, stanno per concludersi a Roma, ma prima di salutare il set, il regista e il cast hanno regalato ai fan un momento speciale. In un’improvvisata performance sul set, Louis Garrel, Jasmine Trinca, e gli altri attori del film, tra cui Antonio De Matteo, Elena Lietti, Andrea Lattanzi, e Melina Akerman, hanno cantato insieme Incoscienti giovani, la hit di Achille Lauro. Tutte le donne del cinema di Nanni Moretti. guarda le foto Nanni Moretti canta Achille Lauro. Il momento più atteso? Quando Nanni Moretti si è unito a Jasmine Trinca e Melina Akerman per cantare il ritornello: «Amore mio, veramente Se non mi ami muoio giovane». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sì, è successo davvero sul set di "Succederà questa notte"