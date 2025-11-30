si chiude il sipario sul belpasso film festival

Giuria tecnica e giuria critica d’accordo sull’assegnare al cortometraggio “ Samsa ” di Giampiero Puma, il premio di vincitore della seconda edizione del “ Belpasso Film Festival “. Sono stati sedici i cortometraggi in gara, selezioni da Beppe Manno. La manifestazione cinematografica, che si è svolta al teatro “ Nino Martoglio ” di Belpasso, ha avuto una madrina d’eccezione, Barbara Bouchet. La serata di gala, che ha chiuso il Festival, è stata presentata da Salvo La Rosa. La giuria popolare, invece, ha premiato “ Pinocchio Reborn ” di Matteo Cirillo. La giuria dei giovani ha assegnato il premio a “ Un petalo di speranza ” di Michele Angelo Caruso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

