«Q ual è il senso della vita? Fare qualcosa che qualsiasi persona possa replicare ovunque per il nostro futuro. Quanto a me, pianterò alberi». Sono le parole del botanico giapponese Akira Miyawaki. Quando le pronuncia, nel 2012, ha 84 anni e di alberi ne aveva già piantati tanti. Con un metodo di riforestazione rapida che porta il suo nome. Le microforeste o “tiny forest di Miyawaki” oggi sono dappertutto, dal Giappone all’India, dall’Olanda al Libano, dalla Francia al Canada e alla Cina. Milano, Forestami porta la natura dentro le scuole dell’infanzia X Leggi anche › Città verdi: depavimentiamo (e vivremo meglio) Il primato della prima applicazione del metodo Miyawaki fuori dal Giappone va all’Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Si chiamano microforeste o "tiny forest di Miyawaki", e stanno cambiando i nuovi spazi di verde urbano