Si accende la festa Luci e canti di Natale Subito magia nelle piazze

Le luci sono il cronometro della festa, c’è poco da fare. E così ieri in piazza del Comune è scattato il countdown: dieci, nove, otto. tre.due.uno. A premere il pulsante che ha acceso le luminarie in una rincorsa magica e sfavillante tre bambini, sul pachetto allestito in piazza. E, mentre l’abete si vestiva a festa, lo scroscio spontaneo di applausi delle tante persone che non hanno voluto perdere l’appuntamento. Protagonisti assoluti i cori delle scuole primarie Antonio Bruni, Cesare Guasti, Fabio Filzi, Virginia Frosini e Borgonuovo che hanno riempito di musica e canti l’attesa: "Stasera vedrai qualcosa di magico accadrà, il Natale arriva in città". 🔗 Leggi su Lanazione.it