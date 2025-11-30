Si accende la festa Luci e canti di Natale Subito magia nelle piazze
Le luci sono il cronometro della festa, c’è poco da fare. E così ieri in piazza del Comune è scattato il countdown: dieci, nove, otto. tre.due.uno. A premere il pulsante che ha acceso le luminarie in una rincorsa magica e sfavillante tre bambini, sul pachetto allestito in piazza. E, mentre l’abete si vestiva a festa, lo scroscio spontaneo di applausi delle tante persone che non hanno voluto perdere l’appuntamento. Protagonisti assoluti i cori delle scuole primarie Antonio Bruni, Cesare Guasti, Fabio Filzi, Virginia Frosini e Borgonuovo che hanno riempito di musica e canti l’attesa: "Stasera vedrai qualcosa di magico accadrà, il Natale arriva in città". 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Catania si accende a festa Foto di Dario Longo - facebook.com Vai su Facebook
Si accende la festa. Luci e canti di Natale. Subito magia nelle piazze - Ieri l’accensione delle luminarie, con il pulsante premuto dai bambini. Si legge su lanazione.it
L’albero, le luci i canti dei bimbi. Natale è già qui - I bambini aprono la lunga maratona natalizia, a Pioltello: albero in piazza, e, oggi, luminarie e patrono, via ... Riporta ilgiorno.it
Fano accende il Natale: Madame Opera, luci, alberi e spettacolo a cielo aperto - Tra laser show, piste di pattinaggio, parate itineranti e l’arrivo scenografico di Madame Opera, l ... msn.com scrive