Si accende il Natale | l’albero e le luminarie
Tanta gente ieri in centro a Faenza in occasione dell’accensione delle luminarie natalizie e dell’albero di Natale. L’evento che dà il via al programma delle festività, diventato tradizionale negli ultimi anni, ha visto la partecipazione di molti cittadini, e di tanti bambini, le cui urla festanti hanno invaso il centro già nel pomeriggio quando sono incominciate le attività organizzate nell’ufficio postale di Babbo Natale. Poco dopo le 17,30 i fiati della Brass Band hanno catalizzato l’attenzione chiamando a raccolta tutti i presenti sotto Palazzo Manfredi e scaldando a suon di musica l’atmosfera prima dell’accensione delle luminarie in piazza e nei corsi principali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
