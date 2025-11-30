Si accende il Natale di Perugia Luci d’Artista e videomapping

Due straordinarie opere d’arte illuminano, colorano e impreziosiscono il Natale di Perugia. Sono le Luminarie d’artista di Mimmo Paladino in Corso Vannucci e il videomapping di Giuliano Giuman a Porta Sole: due attrazioni d’autore per l’acropoli che sono state inaugurate venerdì sera e hanno dato il via al programma di “Perugia, un Natale insieme”. Primo atto l’accensione delle luminarie tradizionali e delle Luci d’Artista firmate da Mimmo Paladino, allestite lungo Corso Vannucci e in piazza IV Novembre, con un’affollatissima cerimonia guidata dalla sindaca Vittoria Ferdinandi e dal direttore della Galleria Nazionale e dei musei statali umbri, Costantino D’Orazio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

