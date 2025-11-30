Should I Stay or Should I Go? Napoli ama i suoi giovani quanto loro amano lei? Jaime Lerner era un giovane architetto brasiliano. Aveva studiato pianificazione urbanistica all’università. Era un outsider della politica, quando a trentatré anni si candidò a sindaco della propria città, Curitiba. L’ottava città del Brasile, la capitale del Paranà. La sua grande rivoluzione fu il trasporto pubblico. Inventò la Rede Integrada de Transporte, il primo esempio al mondo di bus rapid transit, con corsie riservate agli autobus e rampe per consentire ai passeggeri di salire sui mezzi pubblici senza dover fare scalini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Should I Stay or Should I Go? Cosa offre Napoli ai suoi giovani in termini di servizi e di futuro?