Short Track World Tour a Dordrecht | la staffetta femminile italiana fa uno splendido secondo posto
A Dordrecht, la quarta e ultima tappa dell’ISU World Tour (il massimo circuito internazionale dello short-track) è entrata nel vivo. Dopo due giornate di qualificazioni, sabato 29 novembre è stato dedicato alle prime finali. In chiave italiana è arrivato il primo podio stagionale nel settore femminile. A conquistarlo è stata la staffetta, attestatasi alla piazza d’onore nella finale vinta dall’Olanda e nella quale gli Usa hanno chiuso al terzo posto. In finale, il quartetto composto da Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) si è reso protagonista di una prestazione priva di sbavature, che ha permesso di conseguire l’eccellente risultato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
