Una prova di continuità e costanza. Calato il sipario sulla quarta e ultima tappa del World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi), è andata in scena l’ultima prova dello schedule, ovvero la Finale A della staffetta maschile. Si è confermata una tendenza, ovvero il quartetto tricolore sul podio. E’ questo il dato che è emerso nella gara odierna in terra olandese. Il collaudato poker di atleti formato da Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser ha conquistato un altro podio in questa specialità. Gli azzurri, nel caso specifico, hanno replicato il terzo posto negli appuntamenti di Montreal e di Danzica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, altro podio per la staffetta maschile italiana a Dordrecht: azzurri sempre in top-3 in questa stagione