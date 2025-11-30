Short track altro podio per la staffetta maschile italiana a Dordrecht | azzurri sempre in top-3 in questa stagione

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una prova di continuità e costanza. Calato il sipario sulla quarta e ultima tappa del World Tour di short track. Sull’anello di ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi), è andata in scena l’ultima prova dello schedule, ovvero la Finale A della staffetta maschile. Si è confermata una tendenza, ovvero il quartetto tricolore sul podio. E’ questo il dato che è emerso nella gara odierna in terra olandese. Il collaudato poker di atleti formato da Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser ha conquistato un altro podio in questa specialità. Gli azzurri, nel caso specifico, hanno replicato il terzo posto negli appuntamenti di Montreal e di Danzica. 🔗 Leggi su Oasport.it

short track altro podio per la staffetta maschile italiana a dordrecht azzurri sempre in top 3 in questa stagione

© Oasport.it - Short track, altro podio per la staffetta maschile italiana a Dordrecht: azzurri sempre in top-3 in questa stagione

Altri contenuti sullo stesso argomento

short track altro podioShort track, altro podio per la staffetta maschile italiana a Dordrecht: azzurri sempre in top-3 in questa stagione - Calato il sipario sulla quarta e ultima tappa del World Tour di short track. Come scrive oasport.it

Festa doppia per Pietro Sighel: è sul podio nei 1000 a Dordrecht e vince la coppa di specialità! - Altra gara e altro podio nei 1000 metri per Pietro Sighel nel World Tour dello short track. Scrive oasport.it

short track altro podioShort Track: 2º posto per la staffetta femminile a Dordrecht - In Olanda, nella tappa conclusiva dell'ISU World Tour di Short Track, si è concretizzato il primo podio stagionale per il settore femminile azzurro. Scrive vicenzareport.it

Cerca Video su questo argomento: Short Track Altro Podio