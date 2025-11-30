Shopping natalizio senza passare dalla cassa | i ladri lavorano per un supermercato concorrente
Rho – Un panettone, quattro bottiglie di Champagne e altri vini pregiati, oltre agli addobbi natalizi: avevano fatto shopping natalizio ma senza passare dalla cassa del supermercato. Una coppia, lei di 27 anni con precedenti penali per furto e lui di 39 anni, sono stati denunciati dalla polizia locale di Rho per furto. E' successo l'altro giorno poco dopo le 18.30 all'interno dell'Esselunga di via Capuana. Studiato nei dettagli il modus operandi della coppia: prima hanno messo nel carrello tutta la merce da rubare per un valore di 700 euro. Per assicurarsi l'uscita dalle casse automatiche senza far scattare l'allarme di sicurezza, la giovane ha pagato 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il CNA Christmas Village è ufficialmente iniziato! Oggi pomeriggio il taglio del nastro alla presenza dell'assessore Angela Travagli del Comune di Ferrara e i rappresentanti del Cna Ferrara Che lo shopping natalizio abbia inizio Vi Aspettiamo! Angela T - facebook.com Vai su Facebook
> #ArtigianoInFiera #FieramilanoRho #RegaliDiNatale #ShoppingNatalizio Vai su X
Shopping natalizio senza passare dalla cassa: i ladri lavorano per un supermercato concorrente - Denunciati dalla polizia locale una 27enne e un 39enne che avevano trafugato cibo e vino per 700 euro. Si legge su ilgiorno.it
Yellow Weeks Opel: shopping natalizio nel Lifestyle Shop - Con l’arrivo delle festività natalizie, Opel lancia le sue Yellow Weeks, un periodo di offerte eccezionali dedicato agli appassionati del marchio e agli amanti dello shopping intelligente. Riporta megamodo.com
Shopping senza passare dalla cassa. Un 62enne fa razzìa di alcolici, bloccato dai commessi e arrestato - È successo venerdì sera fuori dall’Oasi, in via Mattei a Macerata. Riporta ilrestodelcarlino.it