Shopping natalizio senza passare dalla cassa | i ladri lavorano per un supermercato concorrente

Rho – Un panettone, quattro bottiglie di Champagne e altri vini pregiati, oltre agli addobbi natalizi: avevano fatto shopping natalizio ma senza passare dalla cassa del supermercato. Una coppia, lei di 27 anni con precedenti penali per furto e lui di 39 anni, sono stati denunciati dalla polizia locale di Rho per furto. E' successo l'altro giorno poco dopo le 18.30 all'interno dell'Esselunga di via Capuana. Studiato nei dettagli il modus operandi della coppia: prima hanno messo nel carrello tutta la merce da rubare per un valore di 700 euro. Per assicurarsi l'uscita dalle casse automatiche senza far scattare l'allarme di sicurezza, la giovane ha pagato 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

