Shawn Levy ha cambiato il finale del suo Star Wars | Starfighter con Ryan Gosling

I film di Star Wars torneranno finalmente al cinema, a partire da Star Wars: Starfighter nell’estate del 2027. Diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Gosling al fianco del giovane esordiente Flynn Gray, Starfighter sarà il primo film di Star Wars ambientato dopo gli eventi de L’Ascesa di Skywalker. Tutto ciò che sappiamo della trama è che Gosling interpreterà un pilota disonesto, che in qualche modo si immischia in una avventura con un ragazzo. Levy è stato visibilmente riservato su altri dettagli fino ad ora. In una nuova intervista, Shawn Levy ha parlato del suo lavoro su Star Wars: Starfighter e ha fatto una rivelazione piuttosto significativa sulla produzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

