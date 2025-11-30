Sharenting | cosa sapere prima di condividere contenuti che riguardano i figli La pagina informativa del Garante per la privacy
Pubblicare la foto di un figlio appena nato, un video di un momento tenero o una ripresa buffa da condividere con amici e parenti: sono azioni frequenti, spesso fatte senza pensarci troppo. Il termine sharenting indica proprio questo comportamento: l’abitudine, da parte dei genitori, di condividere online contenuti che riguardano i propri figli. Lo ricorda il Grante per la privacy che aggiorna la pagina informativa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bambini e tecnologia: cosa dicono i pediatri? La presenza del digitale nella vita dei più piccoli è sempre più forte, ma non sempre innocua. La Società Italiana di Pediatria ha diffuso nuove linee guida per aiutare le famiglie a gestire l’uso di Internet e dispositivi - facebook.com Vai su Facebook
Sharenting: cosa significa e quali sono i rischi per i bambini - Con il termine “sharenting” viene descritto il fenomeno di una condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e (foto, ... Riporta savethechildren.it
Baby influencer già dalla prima ecografia. I danni dello ‘sharenting’ sui minori: l’allarme dei pediatri - Terre des Hommes avverte sui rischi di postare foto e video dei bambini sui social (anche con risvolti a scopo di lucro). Come scrive msn.com
Fermate lo sharenting prima di irreparabili danni - “Ma i danni derivati dall’utilizzo eccessivo di foto di minori sui social li vedremo tra qualche anno”. Segnala huffingtonpost.it