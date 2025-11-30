Prosegue il lavoro dell’Agenzia Italian Trade Agency ICE, impegnata a sostenere l’internalizzazione delle imprese italiane per rafforzare la presenza del Made in Italy sui mercati esteri, attraverso accordi strategici con le reti della grande distribuzione organizzata (Gdo), sia fisiche che digitali. In questo contesto si inserisce l’accordo siglato con Ikari Supermarket, storica catena giapponese fondata all’inizio degli anni ‘60, e attualmente presente con 26 punti vendita, ubicati in aree residenziali di pregio della regione del Kansai, frequentate da una clientela di fascia medio-alta. L’intesa mira a potenziare la visibilità a l’accesso ai prodotti autentici italiani, contribuendo a contrastare il fenomeno dell’Italian Sounding e favorire l’ampliamento dell’offerta agroalimentare italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sguardo al Giappone, intesa con Ikari Supermarket