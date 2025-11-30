Sguardo al Giappone intesa con Ikari Supermarket
Prosegue il lavoro dell’Agenzia Italian Trade Agency ICE, impegnata a sostenere l’internalizzazione delle imprese italiane per rafforzare la presenza del Made in Italy sui mercati esteri, attraverso accordi strategici con le reti della grande distribuzione organizzata (Gdo), sia fisiche che digitali. In questo contesto si inserisce l’accordo siglato con Ikari Supermarket, storica catena giapponese fondata all’inizio degli anni ‘60, e attualmente presente con 26 punti vendita, ubicati in aree residenziali di pregio della regione del Kansai, frequentate da una clientela di fascia medio-alta. L’intesa mira a potenziare la visibilità a l’accesso ai prodotti autentici italiani, contribuendo a contrastare il fenomeno dell’Italian Sounding e favorire l’ampliamento dell’offerta agroalimentare italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Conosci gly Yaki Udon? Un piatto che profuma di Giappone e conquista già dal primo sguardo! Gli Yaki Udon sono un classico irresistibile per chi ama i veri sapori della cucina giapponese: spaghettoni di grano corposi, gamberi succosi, verdure croccanti - facebook.com Vai su Facebook
Sguardo al Giappone, intesa con Ikari Supermarket - Prosegue il lavoro dell’Agenzia Italian Trade Agency ICE, impegnata a sostenere l’internalizzazione delle imprese italiane per rafforzare la presenza del Made in Italy sui mercati esteri, attraverso a ... Come scrive msn.com