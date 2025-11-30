Sgomento in Valdichiana | Stefania era cordiale e perbene

Sgomento nella cittadina etrusca per la morte della cinquantanovenne Stefania Terrosi a Pò Bandino cittadina che, come è noto, è una specie di propaggine umbra di Chiusi Scalo. La donna è stata raggiunta al petto da un colpo di pistola che l’ha uccisa. L’impiegata in un’impresa di pulizie è stata trovata morta in casa a Città delle Pieve, e a ucciderla è stato il convivente, Antonio Iacobellis, cinquantanovenne sottufficiale in quiescenza dell’Aeronautica militare, che si è poi tolto la vita con la stessa arma. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Perugia. La coppia stava insieme da qualche anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sgomento in Valdichiana: "Stefania era cordiale e perbene"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sgomento in Valdichiana: "Stefania era cordiale e perbene" - A sparare è stato il convivente Antonio Iacobellis sottufficiale in quiescenza. Secondo lanazione.it

Stefania Camboni accoltellata a morte: «Il corpo era coperto da cuscini, conosceva chi l'ha uccisa». Ascoltata la nuora e il figlio - Sgomento tra chi conosceva Stefania, madre di due figli e vedova dal 2020 dopo la scomparsa del marito Giorgio Violoni, molto conosciuto e stimato in zona anche per i suoi trascorsi calcistici nella ... Secondo leggo.it