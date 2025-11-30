Sfida tra Conte e Allegri per la panchina? Arriva il verdetto dei bookmakers

I due allenatori sono stati nuovamente chiamati in causa: tentazione a sorpresa per la possibile svolta Uno contro l’altro nella sfida di San Siro dello scorso 28 settembre, Conte ed Allegri vanno a caccia di conferme importanti nelle prossime sfide di campionato per rispondere colpo su colpo agli squilli della Roma. L’allenatore del Napoli e il tecnico del Milan, però, sono finiti loro malgrado al centro di un intrigante tourbillon di panchine. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Da sempre scatenati nel dare previsioni sui possibili intrecci di mercato, i betting analyst d’Oltremanica si sono nuovamente scatenati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sfida tra Conte e Allegri per la panchina? Arriva il verdetto dei bookmakers

Approfondisci con queste news

Antonio Conte, tecnico dei campioni d'Italia, fa la conta dei disponibili per la sfida di domani contro la Roma. Le scelte del mister e le possibili novità. - facebook.com Vai su Facebook

#Lobotka sfida l'emergenza: tutte le alternative di Conte Vai su X

Sfida tra Conte e Allegri per la panchina? Arriva il verdetto dei bookmakers - Non hanno più dubbi: l'addio spalanca le porte ad uno tra Conte ed Allegri, ecco le quote dei bookmakers da analizzare. Secondo calciomercato.it

È la sfida delle panchine, Repubblica: "Esordiente e veterano, Chivu contro Allegri" - In un Derby come si deve i temi della partita sono sempre tantissimi e spesso esulano dalle semplici questioni di campo. milannews.it scrive

Conte-Allegri di nuovo contro dopo 12 anni, tutte le differenze: la vita privata, il rapporto con i calciatori, la comunicazione - Negli ultimi giorni di maggio la vox populi raccontava di un imminente avvicendamento tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, una ripetizione di quanto accadde nell’estate ... Come scrive corriere.it