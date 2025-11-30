Serve la faccettina di ca | dietro il messaggio di Spalletti a David e Openda
Nessuno dei due nuovi attaccanti della Juve è riuscito a guadagnarsi la fiducia per cambiare le gerarchie. E ora il tecnico bianconero è andato dritto su di loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serve che abbiano un po' di autostima e faccettina di cao. Altrimenti gli altri se ne accorgono e ti danno gli schiaffi… se reagisci invece no". Spalletti è stato chiaro in conferenza stampa: a David e Openda manca qualcosa a livello di carattere e non ha usato m - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti su David e Openda: "Serve quella faccettina di caz*o. Se sei timido ti danno schiaffi" Vai su X
"Serve la faccettina di ca...": dietro il messaggio di Spalletti a David e Openda - Nessuno dei due nuovi attaccanti della Juve è riuscito a guadagnarsi la fiducia per cambiare le gerarchie. Secondo msn.com