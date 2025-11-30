Serve la faccettina di ca | dietro il messaggio di Spalletti a David e Openda

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuno dei due nuovi attaccanti della Juve è riuscito a guadagnarsi la fiducia per cambiare le gerarchie. E ora il tecnico bianconero è andato dritto su di loro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

serve la faccettina di ca dietro il messaggio di spalletti a david e openda

© Gazzetta.it - "Serve la faccettina di ca...": dietro il messaggio di Spalletti a David e Openda

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

serve faccettina ca dietro"Serve la faccettina di ca...": dietro il messaggio di Spalletti a David e Openda - Nessuno dei due nuovi attaccanti della Juve è riuscito a guadagnarsi la fiducia per cambiare le gerarchie. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Serve Faccettina Ca Dietro