Serie ninja degli anni 60 | il successo di Sasuke prima di Naruto

La storia degli anime dedicati ai ninja ha radici profonde e risale ai primi decenni dell’animazione giapponese, con un impatto significativo sui modelli narrativi e culturali. In questo contesto, si evidenzia come alcune opere abbiano anticipato di diversi anni le grandi classifiche di successo conosciute oggi. Particolarmente rilevante è la serie Sasuke, trasmessa per la prima volta nel 1968, cioè 34 anni prima dell’esordio di Naruto. sasuke: il precursore degli anime ninja ante litteram. ritrovamento e restauro dell’anime. Il anime Sasuke, prodotto dalla TCJ, poi nota come Eiken Co., Ltd., ha debuttato sul canale TBS in Giappone il 3 settembre 1968. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

