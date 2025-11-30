Tempo di lettura: 2 minuti Nel girone H di Serie D è dell’ Afragolese l’acuto di giornata con il 2-0 alla capolista Paganese, ora raggiunta in vetta dal Fasano a quota 27. Al “Luigi Moccia” ad imporsi sono stati i padroni di casa grazie alle reti nel primo tempo di Montaperto e di Gioielli, quest’ultimo con una rovesciata in stile figurine Panini. Nel secondo tempo la Paganese ha avuto un paio di ottime occasioni con El Haddadi colpendo anche un palo con Pierce, ma il punteggio non è più cambiato fermando a dieci i risultati utili per gli ospiti. Grazie ai tre punti, l’Afragolese può sognare in grande a -1 dalla coppia di testa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie D, girone H: cade la Paganese ad Afragola, nelle zone alte quattro squadre in 2 punti