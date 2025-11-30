Serie D girone G | Scafatese raggiunta sul gong a Olbia sfuma l’allungo in vetta

Tempo di lettura: 4 minuti Per la seconda domenica consecutiva la Scafatese viene raggiunta nel finale dagli sviluppi di una palla inattiva. E se domenica contro il Trastevere il gol capitolino era arrivato negli ultimi minuti regolamentari, a Olbia la beffa gialloblù piove in pieno recupero, con Perrone che, su punizione di Ragatzu, pareggia la rete del momentaneo vantaggio canarino realizzata da Joaquin Suhs. Mister Esposito conferma il 4-2-3-1 di domenica scorsa reinserendo però Faiello sulla sinistra. Ne esce fuori un primo tempo dai ritmi alti nel quale, però, non arrivano gol. Nella ripresa sblocca Suhs, ma l’Olbia non abbassa la guardia e continua a produrre gioco, pur scoprendo di tanto in tanto il fianco alla Scafatese che in più di un’occasione potrebbe siglare il raddoppio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

