Serie D Fosso derby in casa dorica A caccia del colpaccio nel capoluogo
Oggi al Del Conero va in scena Ancona–Fossombrone, un derby tra due formazioni marchigiane, con attesa alta e clima acceso già dalle ore precedenti al fischio d’inizio. L’ Ancona arriva con il desiderio di lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta dell’ultimo turno, quel 3-0 rimediato con il Teramo che ha interrotto una corsa fin lì solida e convincente. Nonostante lo stop, i dorici restano nelle zone alte della classifica, protagonisti fin qui di un percorso che li ha visti quasi sempre in controllo e capaci di mantenere il passo delle migliori. Il Fossombrone, invece, si presenta con un morale completamente diverso: la vittoria dell’ultima giornata ha ridato ossigeno e fiducia a una squadra che fin qui ha alternato buone prestazioni a momenti più complicati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
