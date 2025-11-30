Serie C ruggito dell’Atalanta Under 23 | battuto il Siracusa in rimonta
CALCIO. Dopo il brutto ko in Coppa Italia, domenica 30 novembre i nerazzurri superano 3-1 in casa i siciliani dopo essere andati sotto in avvio di gara. Levak, Navarro e Misitano ribaltano la gara, la zona playoff è più vicina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
