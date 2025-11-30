Serie A2 la giornata Stasera 5 gare | c’è Livorno-Verona

La 15ª del girone di andata sarà una giornata con sole sei partite: quella di ieri sera fra Milano e Cremona, finita 84-78 per i lombardi, e le cinque di oggi con inizio alle 18. Oltre alla sfida del PalaMaggetti, vanno in scena gli incontri che vedono la capolista Pesaro ospitare Torino, Ruvo di Puglia ricevere Scafati, la sfida fra Pistoia e Cento e l’interessante incontro che coinvolge le zone alte della classifica vedendo la Libertas Livorno ospitare la Tezenis Verona. Le altre partite, per venire incontro a quei club che hanno giocatori impegnati nelle gare di qualificazioni ai Mondiali, si disputeranno nel mese di dicembre: mercoledì 3 Avellino-Fortitudo Bologna, due settimane più tardi Rimini-Cividale e Rieti-Brindisi, mentre l’antivigilia di Natale scenderanno in campo Mestre-Bergamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

