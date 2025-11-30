Serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Tezenis Verona 78-71 | estasi amaranto il volo continua

Erano passati sei mesi dall’ultima partita della Libertas al PalaMacchia. Allora gli amaranto ebbero la meglio in gara 2 su Vigevano nella serie che poi avrebbe garantito la salvezza. Il tempo però non sembra essere passato perché il palazzetto di via Allende ha spinto Fantoni e compagni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it