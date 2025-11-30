serie a1 brescia fa dieci su dieci goleada al de akker

Un successo, agevole, prima della volata che chiuderà il 2025 con tre sfide (su quattro) ad altissima tensione. Intanto dieci vittorie in dieci gare di A1 per l’ AN Brescia, per un 20-7 senza pietà in quel della Piscina Carmen Longo di Bologna con il De Akker. Avvio complesso, poi pedale abbassato e progressione devastante, con 10 gol nei due quarti centrali e 7 nell’ultimo. Il parziale è quello che dal 4-4 porta al 4-11, con un Mario Del Basso finalmente in una condizione simile a quello che lo fece capocannoniere di squadra sino ai playoff nella passata stagione. All’ultimo fischio sono 4 per il numero 2 le segnature, come per Ferrero, 3 per capitan Alesiani, 2 per Guerrato, Popadic e Viskovic, 1 per Casanova, Dolce (nella foto) e Lodi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

