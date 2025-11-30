Serie A oggi Roma-Napoli – Diretta

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 30 novembre, la Roma ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – all’Olimpico nella 13esima giornata di campionato. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in Europa League contro i danesi del Midtjylland, battuti 2-1 in casa, mentre in campionato arrivano dal successo per 3-1 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

