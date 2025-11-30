Serie A il pensiero dell’AIA sul finale di Milan Lazio e la decisione di Collu
Inter News 24 Serie A, i vertici dell’AIA commentano la gestione del caso rigore in Milan Lazio: nessun errore da Collu, ma criticato l’uso del VAR. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i vertici dell’AIA non hanno ritenuto fosse rigore il tocco di gomito di Pavlovic durante il finale di Milan Lazio. La decisione dell’arbitro Collu è stata ritenuta corretta, mentre il VAR, guidato da Di Paolo, è stato criticato per aver richiamato il direttore di gara, rischiando di indurlo in errore. I responsabili arbitrali hanno definito questa azione come un errore del VAR, con l’intenzione di fermare il varista per l’incidente, mentre la prestazione di Collu è stata considerata complessivamente positiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
