Serie A il Milan batte la Lazio | si decide tutto al 51'
Il Milan ha battuto la Lazio per 1-0 a San Siro nella partita valida per la 13esima giornata di Serie A. Dopo il primo tempo concluso sullo 0-0, a decidere il match è stato il gol al 51' di Leao in seguito a un'azione manovrata. Per il portoghese è la quinta rete in campionato. In pieno recupero della ripresa, lunghissima revisione al Var su un possibile rigore per la Lazio per un fallo di mano di Pavlovic, ma il direttore di gara Collu non concede il penalty ravvisando un fallo sul difensore rossonero. Con i tre punti, la squadra di Allegri si porta a quota 28, in testa alla classifica a +1 sulla Roma in attesa del match di domani tra i giallorossi e il Napoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
