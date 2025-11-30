Serie A 13ma giornata | Pisa-Inter 0-2
16.55 Tre punti in cassaforte e corsa scudetto che prosegue per l'Inter: colpo 0-2 all'Arena Garibaldi contro un bel Pisa. Primo tempo equilibrato, a tratti bloccato,con un'occasione per parte. Sibila vicino al palo (27') il colpo di testa di Lautaro,appena largo il diagonale di Piccinini (29'). Che ci riprova al 60': tiro centrale. A ruota,fuori di poco il sinistro di Nzola. Al 69' break Inter: assist del neo entrato Pio Esposito per Lautaro, che insacca sotto la traversa. Il 'Toro' concede il bis all'83':servito da Barella, raddoppia in scivolata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
