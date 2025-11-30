Sergio Resinovich | Querelo il pizzaiolo Buonocore

Triesteprima.it | 30 nov 2025

“Lunedì prossimo presenterò una querela presso gli organi competenti nei confronti del 'pizzaiolo' Alfonso Buonocore". Lo ha annunciato all'Ansa Sergio Resinovich fratello di Liliana, parlando di “un serio tentativo di inquinare le prove e di intralciare il corso delle indagini”.L’ex titolare. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

