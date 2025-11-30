Sergio Ramos Serie A il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia La rivelazione di Fabrizio Romano | ecco cosa può succedere!

Nel corso di un approfondimento pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Sergio Ramos, difensore classe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sergio Ramos Serie A, il difensore si mette sul mercato e apre ad un futuro in Italia. La rivelazione di Fabrizio Romano: ecco cosa può succedere!

Fabrizio Romano - Sergio Ramos in passato era stato proposto all’Inter. Adesso è disposto a valutare un trasferimento in una squadra di Serie A nel mercato di gennaio. - facebook.com Vai su Facebook

Sergio Ramos lascia il Messico. Il suo contratto scade adesso, è un'opportunità per una squadra che possa aver bisogno di un difensore in più, un leader in più, non pretende di giocarle tutte. Posso dirvi che anche il campionato italiano intrigherebbe molto Ra Vai su X

Sergio Ramos vuole la Serie A: la posizione della Juventus - Romano ha ricordato anche un retroscena di mercato: Ramos sarebbe stato proposto all'Inter due anni fa, poco prima del suo ritorno al Siviglia, ma il club nerazzurro non avrebbe mostrato entusiasmo ...

