Sergio Ramos Inter Romano rivela l’apertura del difensore alla Serie A | che colpo per i nerazzurri!

Inter News 24 Sergio Ramos Inter, il centrale spagnolo valuta una nuova avventura europea: le parole di Fabrizio Romano aprono scenari importanti. Nel corso di un approfondimento pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Sergio Ramos, difensore classe 1986 e leggenda del calcio europeo. L’ex capitano del Real Madrid è giunto al termine della propria esperienza in Messico con il Monterrey e sta valutando nuove opportunità per il prosieguo della carriera. Romano ha spiegato come il difensore, reduce da una stagione positiva in Liga MX, non abbia alcuna intenzione di ritirarsi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sergio Ramos Inter, Romano rivela l’apertura del difensore alla Serie A: che colpo per i nerazzurri!

