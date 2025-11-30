Sergio Ramos giocherà in Serie A? Annuncio pazzesco e nel mezzo una big prova il grande colpo!

Sergio Ramos lascia i Rayados: obiettivo Europa e sogno Mondiale. La Serie A può essere la svolta? La storia tra Sergio Ramos e il Monterrey è arrivata al suo capitolo finale. Il difensore spagnolo ha già fatto sapere che lascerà i Rayados alla scadenza del contratto, fissata per il 31 dicembre 2025. Una scelta ponderata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sergio Ramos giocherà in Serie A? Annuncio pazzesco e nel mezzo una big prova il grande colpo!

Sergio Ramos è di nuovo sul mercato! #SergioRamos #Milan #Calciomercato #Transfers #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Cristiano Ronaldo has played more games (1,148) than any player in modern football. Here's all the players to have played 900+ games: Cristiano Ronaldo — 1,148 Gianluigi Buffon — 1,070 Lionel Messi — 1,053 Sergio Ramos — 1,037 Vai su X

Sergio Ramos vuole tornare in Europa e sogna i Mondiali: occasione per la Serie A? Milan, Inter e Juventus, ecco a chi servirebbe - Sergio Ramos ha deciso di lasciare il Monterrey a fine anno: ecco a quali big del nostro campionato potrebbe servire un innesto d'esperienza in difesa. Si legge su msn.com

Sergio Ramos giocherà in Serie A? Annuncio pazzesco e nel mezzo una big prova il grande colpo! - La storia tra Sergio Ramos e il Monterrey è arrivata al suo capitolo finale. Secondo calcionews24.com

Sergio Ramos lascia il Messico, i tifosi del Milan invocano Modric: “Luka, chiamalo!” (FOTO) - Il campione spagnolo lascerà il Messico ma non si ritira, i tifosi del Milan sognano il suo arrivo e invocano l'intervento di Modric ... Riporta milanlive.it