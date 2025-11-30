Sergio Ramos giocherà in Serie A? Annuncio pazzesco e nel mezzo una big prova il grande colpo!

Calcionews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Ramos lascia i Rayados: obiettivo Europa e sogno Mondiale. La Serie A può essere la svolta? La storia tra Sergio Ramos e il Monterrey è arrivata al suo capitolo finale. Il difensore spagnolo ha già fatto sapere che lascerà i Rayados alla scadenza del contratto, fissata per il 31 dicembre 2025. Una scelta ponderata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

sergio ramos giocher224 in serie a annuncio pazzesco e nel mezzo una big prova il grande colpo

© Calcionews24.com - Sergio Ramos giocherà in Serie A? Annuncio pazzesco e nel mezzo una big prova il grande colpo!

Argomenti simili trattati di recente

sergio ramos giocher224 serieSergio Ramos vuole tornare in Europa e sogna i Mondiali: occasione per la Serie A? Milan, Inter e Juventus, ecco a chi servirebbe - Sergio Ramos ha deciso di lasciare il Monterrey a fine anno: ecco a quali big del nostro campionato potrebbe servire un innesto d'esperienza in difesa. Si legge su msn.com

sergio ramos giocher224 serieSergio Ramos giocherà in Serie A? Annuncio pazzesco e nel mezzo una big prova il grande colpo! - La storia tra Sergio Ramos e il Monterrey è arrivata al suo capitolo finale. Secondo calcionews24.com

sergio ramos giocher224 serieSergio Ramos lascia il Messico, i tifosi del Milan invocano Modric: “Luka, chiamalo!” (FOTO) - Il campione spagnolo lascerà il Messico ma non si ritira, i tifosi del Milan sognano il suo arrivo e invocano l'intervento di Modric ... Riporta milanlive.it

Cerca Video su questo argomento: Sergio Ramos Giocher224 Serie