Sergio Cammariere | la biografia
CROTONE – Sergio Cammariere, musicista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità espressiva, ha nella sua anima l’eco delle note dei grandi maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana. E, soprattutto, un’innata predisposizione per la composizione musicale. Già dal 1992, dopo anni dedicati al grande sogno della musica, compone la sua prima colonna sonora per il film “Quando eravamo repressi” di Pino Quartullo, poi per “Teste Rasate”, film di Claudio Fragasso, e “Uomini senza donne” di Angelo Longoni. È autore anche delle musiche che accompagnano alcuni cortometraggi come “Non finisce qui”, regia di Maria Sole Tognazzi del 1997, “La pena del pane” di Lucia Grillo e “Mattia Preti – Il pennello e la spada” regia di Francesco Cabras e Alberto Molinari (Ganga Film). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Buongiorno e buona domenica da W il vinile. #sergiocammariere (Crotone,15 novembre 1960) è un cantautore e pianista italiano. È nel 1992 che compone la sua prima colonna sonora per il film Quando eravamo repressi di Pino Quartullo. Nel 1993 pubblica - facebook.com Vai su Facebook
Sergio Cammariere - La pioggia che non cade mai - è un compositore, pianista e cantautore italiano tra i più originali e raffinati della scena musicale contemporanea. Si legge su ondarock.it
Fuori “La pioggia che non cade mai”, nuovo album di Sergio Cammariere - (askanews) – A meno di tre anni dal suo ultimo disco, esce il 28 novembre su tutte le piattaforme digitali, in formato CD e vinile, “La pioggia che non cade mai”, il nuovo album di Sergi ... Lo riporta askanews.it
Sergio Cammariere incontra i fan e si racconta a Roma: sabato 8 ospite della Fiera del disco all'Eur - Sergio Cammariere incontra i fan a Roma, nell’ambito della Fiera del disco all’Hotel Mercure Roma West (via Eroi di Cefalonia, 301): il cantautore sarà intervistato dal critico musicale e conduttore ... Come scrive roma.corriere.it