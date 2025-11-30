Sergio Cammariere | la biografia

CROTONE – Sergio Cammariere, musicista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità espressiva, ha nella sua anima l’eco delle note dei grandi maestri del jazz, i ritmi latini e sudamericani, la musica classica e lo stile della grande scuola cantautoriale italiana. E, soprattutto, un’innata predisposizione per la composizione musicale. Già dal 1992, dopo anni dedicati al grande sogno della musica, compone la sua prima colonna sonora per il film “Quando eravamo repressi” di Pino Quartullo, poi per “Teste Rasate”, film di Claudio Fragasso, e “Uomini senza donne” di Angelo Longoni. È autore anche delle musiche che accompagnano alcuni cortometraggi come “Non finisce qui”, regia di Maria Sole Tognazzi del 1997, “La pena del pane” di Lucia Grillo e “Mattia Preti – Il pennello e la spada” regia di Francesco Cabras e Alberto Molinari (Ganga Film). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

