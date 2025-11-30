Separazioni la recensione | Barbora Bobulova e Adriano Giannini in un dramma familiare intimista e rigoroso

Ecco com'è il dramma familiare di Stefano Chiantini, interpretato da Barbora Bobulova e Adriano Giannini, presentato al Torino Film Festival. Una famiglia apparentemente unita alle prese col dramma della perdita. Questa è in sintesi la trama del nuovo film di Stefano Chiantini, una pellicola intima, delicata, fatta di sguardi, silenzi ed equilibri infranti. L'unione familiare viene messa alla prova da un incidente tanto improvviso quando inaspettato e, come sottolinea la nostra recensione di Separazioni, a chi rimane resta l'onere di trovare la maniera per andare avanti. Regista "umanista", Chiantini ha raccontato tante piccole storie quotidiane al cinema o sul web, grazie al successo della serie Una mamma imperfetta, realizzata in sinergia con Ivan Cotroneo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Separazioni, la recensione: Barbora Bobulova e Adriano Giannini in un dramma familiare intimista e rigoroso

Scopri altri approfondimenti

Il film vede protagonisti due ex coniugi alle prese con un ultimo Natale insieme prima del divorzio definitivo. Disponibile su Netflix. https://cinema.everyeye.it/articoli/recensione-buon-natal-ex-alicia-silverstone-ennesima-commedia-natalizia-derivativa-66421 - facebook.com Vai su Facebook

Separazioni, la recensione: Barbora Bobulova e Adriano Giannini in un dramma familiare intimista e rigoroso - Ecco com'è Separazioni, il dramma familiare di Stefano Chiantini, interpretato da Barbora Bobulova e Adriano Giannini, presentato al Torino Film Festival. Da movieplayer.it

Separazioni, Stefano Chiantini: "Racconto il dolore della perdita in punta di piedi" - Uscirà con Fandango Separazioni, il nuovo film di Stefano Chiantini presentato in anteprima al Torino Film Festival. Come scrive msn.com

LA TRAMA DI SEPARAZIONI - Separazioni, scheda del film di Stefano Chiantini, con Barbora Bobulova, Adriano Giannini e Vanessa Compagnucci, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il F ... Lo riporta comingsoon.it