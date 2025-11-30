Seoul come non l’avete mai vista | la camminata segreta sul tetto della DDP che cambia la prospettiva sulla città

La DDP non è un edificio. È una domanda: che forma ha il futuro quando lo si tocca con i piedi? Per chi la vede da terra resta un’icona — l’onda argentata, la creatura interplanetaria immaginata da Zaha Hadid, un volume curvo che sembra levitare e respirare. Le 45.000 piastre d’alluminio tutte diverse che la rivestono sono la prova vivente di una filosofia: non si può raccontare Seoul se non attraverso l’asimmetria, l’imperfezione progettata, la tensione costante verso ciò che non è mai stato costruito prima. Basta restare da spettatori per comprenderne la bellezza; basta guardarla per capire che la Corea non cerca mai di essere rassicurante. 🔗 Leggi su Panorama.it

